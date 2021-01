Policiais interceptam 178 tabletes de maconha em creme dental

Policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) impediram na manhã desta sexta-feira, 23, a entrada de 178 tabletes de uma substância aparentando ser maconha, no Complexo Penitenciário de Rio Branco. Os entorpecentes estavam escondidos dentro de embalagens de creme dental que seriam entregues a sete presos do pavilhão P e um do pavilhão B.

De acordo com a equipe de plantão, o material que é recebido no Núcleo de Apoio à Família (NAF) foi submetido ao aparelho de raio X, na entrada do presídio. Os policiais identificaram o material estranho e realizaram a revista manual, momento em que identificaram o material ilícito.

Os presos que receberiam o material foram identificados e serão encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para o registro da ocorrência e procedimentos de costume. No âmbito da Unidade, um processo administrativo será aberto.