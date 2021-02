Novas formas de negócios surpreendem e conquistam clientes

O mundo atualmente se encontra no auge da 4ª Revolução Industrial e a tecnologia está evoluindo mais rápido do que nunca. Cada vez mais novas formas de negócios surpreendem os usuários e essas tendências fazem surgir diversas oportunidades para os empreendedores mais inovadores.

Foco em tecnologia e desenvolvimento sustentável

Uma das principais novas formas de negócios está ligada a tecnologias que substituem o uso de produtos animais e permitem um desenvolvimento muito mais sustentável no longo prazo.

Cada vez mais pessoas estão adotando um estilo de vida ecológico e companhias como a norte-americana Beyond Meat, fabricante de proteínas vegetais, viram aumento nos preços de suas ações por diversos fatores desde a sua oferta inicial na bolsa. Isso fez com que grandes empresas como Burger King e Nestlé também embarcassem na onda verde para atender aos anseios dos consumidores.

No Brasil não é diferente. O país viu surgir diversos novos players nacionais, com destaque para a Fazenda Futuro. Criada por Marcos Leta, fundador responsável pelos famosos sucos naturais Do Bem, que são produzidos sem qualquer tipo de aditivo artificial, a empresa já conquistou uma fatia considerável do mercado através do popular Futuro Burger.

Os planos para os próximos anos são de expandir a oferta de alimentos para outros tipos de proteínas vegetais, com produtos que imitam carne moída, linguiças suínas e até peito de frango e segundo dados fornecidos pela pesquisa global Markets and Markets, a receita do setor de substitutos deve dobrar até 2026.

Estratégia online focada no usuário é outra tendência

O mercado dos jogos de cassino, que conta com modalidades como jogos de slots online, é outro que tem conquistado cada vez mais usuários ao redor do mundo e apresenta apenas tendências de crescimento para os próximos anos.

Nos últimos anos, o setor focou totalmente em desenvolver produtos para facilitar a vida do usuário e a estratégia online dos jogos foi pensada de forma que ele pudesse acessar seus jogos favoritos a qualquer momento e em qualquer dispositivo.

Por exemplo, é possível jogar qualquer um dos jogos disponíveis tanto através de computadores quanto através de celulares e a experiência será a mesma em todos os dispositivos, o que possibilita até mesmo começar uma partida de blackjack em um computador enquanto se joga uma rodada de slots no celular de forma simultânea.

O foco imenso na experiência positiva do usuário tem se mostrado uma fórmula de sucesso e de acordo com uma pesquisa da Statisa, principal companhia de análise de dados do mercado de cassinos, o setor deve atingir mais de 94 bilhões de dólares até 2024.

Descentralização de finanças e fintechs são outra tendência

O Brasil conta com mais de 123 milhões de cartões de crédito ativos e o surgimento de novas plataformas multifuncionais para lidar com transações financeiras e todo tipo de necessidade bancária com segurança é outra nova forma de negócio que apenas cresceu ao longo dos últimos anos.

É fato que os consumidores e proprietários de empresas apreciam a capacidade de realizar transações sem depender apenas de bancos tradicionais e esses novos sistemas, que estão se tornando cada vez mais abrangentes, têm ganhado popularidade.

No início. acreditava-se que apenas serviços de blockchain e as diversas criptomoedas seriam capazes de fornecer esse tipo de serviço, mas na prática o que se tem visto ao redor do mundo é o surgimento de várias startups de soluções financeiras – que são conhecidas como fintechs e vem proporcionando todo tipo de serviço bancário.

Novas empresas como Nubank, Rico Investimentos e Banco Original estão atraindo ondas de novos investidores e clientes e a maioria das principais corretoras e bancos tradicionais, como Itaú e Santander, têm diminuído suas comissões e taxas de negociação para competir com esses novos players.

À medida que a demanda por diversos métodos de pagamento cresce, esses tipos de plataformas bancárias e financeiras de serviço completo tem conquistado até mesmo para pequenas empresas e o futuro deve ver cada vez mais empreendedores individuais utilizando essas funções.

Para completar, o lançamento de novas formas de pagamento sem contato direto, como a já popular Pix, que conquistou milhões de usuários em apenas alguns dias de existência, também é uma tendência irreversível no mercado e os consumidores e empresários só tem a ganhar com a maior oferta de serviços financeiros disponíveis.