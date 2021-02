Magildo Lima vota contra aumento de salário de prefeitos e vereadores do Quinari

O vereador Magildo Lima (PP) votou contra o aumento de salários do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores de Senador Guiomard. Essa é a segunda vez que o tema entra em votação na casa, e mais uma vez Lima demonstrou que deve zelar pelo dinheiro público.

Em discurso, Magildo disse que é contra o aumento dos salários pois não há nada que justifique a necessidade de um aumento. Segundo o vereador, a prioridade é melhorar a saúde, a educação, as ruas e dar as melhores condições para os trabalhadores rurais produzirem e escoarem a produção para vender na cidade, e não aumentar o salário dos políticos.

O vereador Magildo é empresário e usa a política como forma de tentar melhor as condições de vida da população do Quinari. O parlamentar disse que entrou na política para trabalhar e dar o seu melhor para ver a comunidade feliz e, acima de tudo, cobrar do poder público ações para beneficiar os mais carentes e necessitados.