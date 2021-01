Jamyl Asfury faz visita aos camelôs no Calçadão do Centro de Rio Branco

O candidato a prefeito Jamyl Asfury, visitou na manhã desta sexta-feira, 23, os camelôs no Centro de Rio Branco. Ele foi recebido com carinho e recebeu manifestações de apoio para essas eleições.

Em conversas nas barracas e lojas do Calçadão, Jamyl ficou sabendo das dificuldades desses pequenos empreendedores. Uma das reclamações foi com relação à Rua Benjamin Constant. Ela continua se deteriorando e está em péssimas condições. “Nós temos um compromisso moral, diante de Deus, de fazer com que esse resgate seja alcançado. Iremos resgatar a história da rua Benjamin Constant”, afirmou o candidato.

Apoio dos motoristas de aplicativos

No início da tarde, Jamyl foi até o aeroporto de Rio Branco com apoiadores, para receber o candidato a vereador pelo PSC Rodrigo Vale que também é presidente da categoria dos motoristas de aplicativo da capital. Rodrigo estava chegando de São Paulo, onde foi encontrar com o vice presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativo de São Paulo (AMASP) para gravação de manifesto de apoio.

“Conseguimos agregar mais a nossa campanha, desde quando surgiu a notícia que eu estaria em contato com o Marlon que é também o motorista de aplicativo mais famoso do Brasil com mais de 650 mil inscritos em seu canal. A nossa categoria sentiu força em nossa campanha e agregou bastante”, comentou Rodrigo.

O candidato a vereador Rodrigo Vale é um representante da categoria dos motoristas de aplicativos da capital acreana. Alguns motoristas de aplicativos foram recepciona-lo também e voltaram para a cidade realizando uma carreata. “O PSC está muito orgulhoso dessa decisão que ele teve em fazer, os esforços necessários para agregar ainda mais o nosso projeto. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem aqueles que amam a Deus! E agora iremos fortalecer e com isso ter essa vitória se Deus quiser”, assegurou o Jamyl.