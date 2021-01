Instituto de Rondônia coloca Minoru na frente, Bocalom em segundo e Socorro Neri logo atrás

O Instituto IHPEC, de Rondônia, divulgou uma pesquisa nesta sexta-feira (23) sobre a intenção do eleitorado rio-branquense. Foram ouvidas 620 pessoas entre os dias 19 a 21 de outubro. O intervalo de confiança é de 95%, com margem de erro de 3,5%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC) sob o número AC-04365/2020.

Na pesquisa estimulada, Minoru Kinpara (PSDB) lidera com 30,8% das intenções de votos. Tião Bocalom (Progressistas) com 25,8% e Socorro Neri (PSB) com 14%. Roberto Duarte fecha com 9,8%.

Daniel Zen (PT) aparece com 5,6%. Jarbas Soster (AVANTE) com 2,1% e Jamyl Asfury com 1,4%. Não souberam responder somam 10,5%.

Rejeição

Quanto à rejeição, 32,4% diz que não votaria na prefeita Socorro Neri à reeleição. Logo em seguida aparece Tião Bocalom, com 18%. Zen com 16,8% e Roberto Duarte com 5,6%. Asfury com 3,8% de rejeição. Minoru 3,4% e Jarbas Soster 3%. Não souberam responder 17%.