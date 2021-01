Embaixada dos EUA alerta americanos sobre ‘saidão’ de presos no Brasil

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil enviou um alerta de segurança para os cidadãos americanos em território brasileiro sobre as datas previstas para as saídas temporárias de presos nos próximos meses. De acordo com a mensagem, enviada por email, crimes como furtos, assaltos e roubos a residências podem aumentar nesses períodos. A informação foi publicada pela coluna Painel.

O documento informou as datas previstas para o chamado “saidão” no Distrito Federal, onde a embaixada está localizada: de 30 de outubro a 3 de novembro; de 17 a 24 de novembro; e de 21 a 28 de dezembro.

As datas variam de estado para estado, mas as saídas temporárias devem acontecer em torno das mesmas épocas, acrescentou a embaixada.

O comunicado sugeriu algumas medidas de precaução como saber contatar as autoridades locais, ficar atento contra roubos e assalto nas ruas e seguir as redes sociais da embaixada.