Em Rio Branco, mulheres são mais acometidas pela covid-19

De acordo com o 25º Boletim Epidemiológico, divulgado no último domingo, 18, pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Rio Branco, através do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), do Departamento de Vigilância Epidemiológica, as mulheres são mais acometidas pela covid-19.

Até a publicação do boletim, 11.009 pessoas tiveram diagnósticos confirmados para Covid-19, dos quais 5.807 são mulheres, representando 53% dos casos, e 5.202 homens, representando 47%.

Dentre os casos confirmados, a maior incidência está na faixa etária de 20 a 49, com 7.608 (69%) casos, 2.264 (21%) estão na faixa etária de 50 a 69 anos de idade, 652 (6%) na faixa etária de 70 anos, já de 10 a 19 anos foram confirmados 350 (3%) casos e 135 (1%) casos na faixa etária de menores de 10 anos.

Nos bairros

Os bairros mais afetados pela doença são: Bosque (360), Belo Jardim (343), Calafate (292), Vila Acre (288) e Estação Experimental (257). Já os bairros que apresentam menores índices da doença, são: Pista (55), João Paulo (51), Palheiral (51), Parque dos Sabiás (50) e Canaã (47).

A Prefeitura de Rio Branco disponibiliza o Disk-Saúde (68) 3227-3165, para informações sobre a Covid-19.