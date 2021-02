Candidata Gabriela Câmara recebe apoio de pastores renomados no Brasil

A candidata a vereadora de Rio Branco, Gabriela Câmara (PL), recebeu um grande incentivo espiritual, que foram vários vídeos gravados por pastores renomados nacionalmente, como o Bispo Samuel Ferreira, que é presidente da Assembleia de Deus do Brás, Bispo Abner Ferreiri, que é Presidente da Assembleia de Deus Madureira do Rio de Janeiro, e do Dr. Manoel Ferreira, que é bispo prumaz da Assembleia de Deus Madureira no Brasil.

No vídeo, os pastores anunciam apoio e falam sobre as boas propostas e condutas da jovem candidata. O vídeo foi gravado em gesto de apoio e de confiança à candidata.