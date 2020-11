Trabalhador é executado com tiro de espingarda em Sena Madureira

O trabalhador rural Jorge de Oliveira Souza, 40 de anos, foi morto com um tiro de espingarda, na sexta-feira (30), no assentamento Gleba São Jorge, no município de Sena Madureira, interior do Acre.

Segundo informações da polícia, a vítima foi até a propriedade rural do autor do crime para pegar duas galinhas como forma de pagamento de uma dívida. No caminho, Jorge foi surpreendido pelo autor que estava escondido em uma área de mata. Em posse de uma espingarda, o criminoso efetuou um tiro contra Jorge, que não resistiu e morreu no local. Após a ação, o bandido fugiu e não foi encontrado pela polícia.

A vítima foi encontrada morta por moradores da região, que acionaram a Polícia Militar, que esteve no local e isolo a área. O corpo de Jorge foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para os exames cadavéricos.

O caso está sendo investigado por agentes de Polícia Civil de Sena Madureira.