Sean Connery, ícone do cinema e 1º James Bond, morre aos 90 anos

O ator escocês Sean Connery morreu aos 90 anos. Segundo a família do ator, ele morreu durante o sono, nas Bahamas. Ao logo de sua carreira acumulou diversos prêmios, incluindo um Oscar, dois prêmios Bafta e três Globos de Ouro.

Seu papel mais famoso no cinema foi do espião James Bond. Connery foi o primeiro a levar o papel para a tela grande e atuou em sete dos thrillers do 007.

Em quase setenta anos de carreira, ele se destacou ainda pela performance em “O homem que queria ser rei” (1975), ao lado de Michael Caine, dirigido por John Huston. Também como o policial Jim Malone, no clássico “Os intocáveis” (1987), de Brian De Palma, pelo qual levou o Oscar de melhor ator coadjuvante.

Ele ainda interpretou Dr. Henry Jones de “Indiana Jones e a Última Cruzada” (1989), sob a direção de Steven Spielberg, e atuou como o padre franciscano William de Baskerville, em “O nome da Rosa”, adaptação da obra de Umberto Eco.

No ano 2000, foi condecorado Cavalheiro do Império Britânico pela rainha Elizabeth II e recebeu o título de ‘Sir’.

Aposentadoria

Afastado do cinema há quase duas décadas, o ator escocês vivia recolhido em sua mansão nas Bahamas, ao lado da mulher, a artista plástica Micheline Roquebrune, um ano mais velha que o ator. Os dois estavam juntos há 45 anos.

Sem atuar desde 2003, quando participou do filme de ação “A liga extraordinária”, Connery abriu uma exceção, em 2012, para dar sua voz à modesta animação britânica “Sir Billi”. Depois, voltou a curtir sua aposentadoria no Caribe.

Em 2006, enquanto recebia um prêmio pelo conjunto da obra concedido pelo American Film Institute (AFI), o ator já havia anunciado: “Eu me aposentei para sempre”.

Ele havia passado recentemente por um cirurgia de retirada de um tumor nos rins, mas dizia estar “perfeitamente bem”.

Há três anos, o ator foi visto pela última vez fora de seus domínio caribenhos, caminhando com auxílio de uma bengala pelas ruas de Nova York. Já no ano passado, o nome de Connery voltou a ganhar chamadas em sites pelo mundo, mas a motivação foi meteorológica. Ele e a mulher enfrentaram a passagem do furacão Dorian pelo Caribe. Sem deixar a mansão, o casal passou por momentos de tensão.