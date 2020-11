Roberto Duarte diz que vai triplicar o volume de investimentos em sua gestão

Na noite desta sexta-feira, 30, os sete candidatos a prefeito de Rio Branco participaram do debate promovido pelo jornal Folha do Acre e foi mediado pelo jornalista Antônio Klemer.

Como de costume, o primeiro bloco foi destinado à apresentação dos candidatos. Em seguida, foi o momento de cada um falarem sobre temas sorteados na hora do debate.

O candidato Roberto Duarte falou sobre as suas principais propostas para a área da educação. “Vamos erradicar o analfabetismo escolar e garantir que, ao final do 5º ano todas as nossas crianças sejam capazes de ler interpretar, escrever e realizar as quatro operações matemáticas”, destacou.

Roberto Duarte disse, ainda, que a falta de vagas em creches é um problema que se arrasta há anos. “Para mudar este cenário, vamos construir 10 creches e, assim, garantir 2 mil novas vagas, além de ampliar a oferta de vagas através da parceria com instituições religiosas em todas as regionais. Além disto, vamos implantar duas escolas cívico-militares e retomar, progressivamente, a responsabilidade pelo ensino fundamental II”.

O candidato emedebista foi questionado por Jamyl Asfury se o presidente Jair Bolsonaro está apoiando a sua candidatura e quais as propostas para a retomada da economia.

“Juntamente com o senador Márcio Bittar, nos reunimos com o presidente Jair Bolsonaro e ele garantiu o apoio a nossa chapa em Rio Branco. Vamos triplicar o volume de investimentos, buscando mais recursos com nossos parceiros da bancada federal e combater com rigor os desperdícios”, disse Roberto Duarte.

Segundo o candidato a prefeito Roberto Duarte, o ano de 2021 será decisivo para a retomada econômica da capital acreana. “Vamos criar o maior programa de crédito popular que Rio Branco já viu, com empréstimo de até R$ 5mil, a juro zero e condições facilitadas para micro e pequenos empreendedores”, explicou.