Roberto Duarte diz que vai criar programa de crédito popular para os rio-branquenses

A pandemia causada pelo novo coronavírus trouxe inúmeros problemas para Rio Branco. Além de expor a precariedade da saúde pública, muitas famílias fecharam seus negócios e perderam seus empregos.

Segundo o candidato a prefeito Roberto Duarte, o ano de 2021 será decisivo para a retomada econômica da capital acreana. “Vamos criar o maior programa de crédito popular que Rio Branco já viu, com empréstimo de até R$ 5mil, a juro zero e condições facilitadas para micro e pequenos empreendedores”, explicou.

Outra proposta que objetiva ajudar a população no enfrentamento da crise econômica pós-pandemia é a criação do bolsa emergencial para todas as 25 mil famílias que recebem o “Bolsa Família” em Rio Branco.

“O programa bolsa emergencial vai custar R$ 7,5 milhões em 2021. Somente a Secretaria Municipal de Assistência Social gasta R$ 24 milhões por ano. Cabe no orçamento da prefeitura. É possível fazer e eu vou fazer, enxugando a máquina pública, cortando gastos desnecessários e combatendo os desperdícios e corrupção”, destacou Roberto Duarte.