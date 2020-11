Polícia Militar prende suspeito de roubo no conjunto Habitacional Cidade do Povo

Policiais Militares do 2° Batalhão recuperaram na última quinta-feira (29), uma motocicleta Honda Fan vermelha e prenderam um suspeito de roubo no conjunto Habitacional Cidade do Povo.

Os militares realizavam patrulhamento nas áreas adjacentes quando receberam a informação de que dois agentes armados com um revólver haviam roubado uma motocicleta e um aparelho celular no bairro Triângulo. De posse das informações, os militares intensificaram o patrulhamento e localizaram os suspeitos transitando na rua Maria Elza, no bairro Cidade do Povo.

Foi realizado o acompanhamento onde os militares abordaram um dos agentes com um revólver cal. 32 com 8 munições intactas.

Um dos suspeitos que conduzia a motocicleta roubada conseguiu se evadir da guarnição, e o outro foi preso e encaminhado à delegacia à delegacia de flagrantes.