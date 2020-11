Pai de MC Mirella é acusado de divulgar imagens íntimas da acreana Raissa Barbosa no Instagram

O Antônio Octávio, pai da MC Mirella que se encontra confinada por causa do reality show “A Fazenda”, da RecordTV, foi acusado pelos internautas de divulgar um vídeo íntimo da musa fitness Raissa Barbosa, que também participa do programa. As informações são da página do Instagram Gossip do Dia.

Mirella e Raissa Barbosa protagonizaram uma grande briga que fez a cantora receber muitos ataques nas redes sociais, já que muitos internautas acreditam que ela tentou se aproveitar de Raissa ser diagnosticada com Transtorno de Personalidade Borderline para desestabilizá-la.

A MC perdeu centenas de milhares de seguidores no Instagram e o pai dela chegou a ser hospitalizado emergencialmente por ter apresentado hipertensão, causada um pico de estresse gerado pelos ataques contra a filha dele.

Nesta sexta-feira, Antônio Octávio voltou a ser assunto nas redes sociais por ser acusado de divulgar, nos stories, uma suposta live íntima da Raissa. O pai de Mirella negou que tenha divulgado, e há divergências sobre a justificativa que ele deu: alguns disseram que ele teria afirmado se tratar de um perfil fake e outros já falaram que o perfil dele teria sido hackeado.

Responsabilidade de Antônio Octávio ou não, diversos internautas ficaram revoltados com a situação, e no Twitter, a frase “RAISSA MERECE RESPEITO” tornou-se um dos assuntos mais comentados da rede social no Brasil. Nessa tag, os usuários criticaram a suposta atitude do pai da MC e relembraram uma acusação que a própria Mirella recebeu, no ano passado, de aliciamento de menores.

Os seguidores da página do Instagram Gossip do Dia, que publicou sobre essa suposta divulgação, também demonstraram sua indignação nos comentários, e os ataques à MC também voltaram: “A fruta nunca cai longe do pé! 🤮”, “Aí não aguenta e tranca os comentários né?”, “Processo tá ok kkkk”, “Ridículo igual a filha” e “Ele consegue ser pior do que a filha. Tô começando a me arrepender de ter desejado que esse ser humano melhorasse.”, disseram alguns internautas que acompanham a página.

Até a última edição desta matéria, o pai da cantora não havia publicado nada sobre isso e limitou os comentários de suas publicações do Instagram. O vídeo divulgado teria sido de uma live realizada por Raissa Barbosa com o funkeiro MC Pedrinho.