No Sindicato dos Médicos do Acre Socorro Neri40 fala sobre seu plano de gestão

A prefeita de Rio Branco e candidata à reeleição, Socorro Neri40, esteve reunida nesta quinta-feira, 29, com a diretoria do Sindicato dos Médicos do Estado do Acre (Sindmed-AC) para debater e entregar as propostas de seu plano de governo para a Saúde Pública da capital acreana.

Na ocasião, Socorro Neri40, falou sobre as medidas que tomou na administração da cidade em seus dois anos de gestão, os programas realizados e disse que a área tem muitos desafios a serem vencidas, sobretudo as dificuldades encontradas pelo município para que garantir a fixação de médicos no quadro de servidores.

“Nós tivemos uma boa e produtiva conversa de como melhorar a Saúde em nossa cidade. Agradeço ao Sindmed pela receptividade e também pela contribuição na construção de alternativas para juntos superarmos as dificuldades”.

Na reunião, o vice-presidente do sindicato, Guilherme Pulici, entregou as propostas dos médicos para a prefeita. Também participaram do encontro o médico Virgílio Prado, membro do Conselho Regional de Medicina (CRM), a secretária municipal de Saúde, Jesuíta Arruda, e o coordenador do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19, Osvaldo Leal.