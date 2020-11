Mortes causadas por acidentes de trânsito aumentam 90% em Cruzeiro do Sul

Em Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Acre, o número de mortes causadas por acidentes com motocicletas aumentou 90% no ano de 2020. Entre janeiro e setembro de 2019, o município havia registrado oito vítimas fatais; em 2020, no mesmo período, foram registradas nove vítimas fatais.

Atualmente, Cruzeiro do Sul possui uma frota de 33.726 mil veículos, sendo 66,7% composto por motocicletas/motonetas. “A Ciretran tem trabalhado para diminuir os índices de acidente de trânsito e, consequentemente, o número de vítimas fatais”, afirmou a agente de trânsito do município, Erissa Silva Lima.

Além das atividades diárias desenvolvidas pelos educadores em frente às escolas, no ano de 2019, foram realizadas palestras educativas em 90% das escolas públicas das redes municipal e estadual de ensino.