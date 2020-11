Homem mata filho de três anos a golpe de faca, em seguida tira a própria vida.

Um homem de 30 anos, que não teve a identidade revelada matou o próprio filho, uma criança de apenas três anos de idade.

A criança foi morta a golpes de faça, em seguida o criminoso tirou a própria vida.

Segundo informações da polícia civil, da cidade de Joinville, em Santa Catarina, onde o crime ocorreu, a barbárie aconteceu dentro da casa da família, localizada no bairro Parque Guarani, na zona sul.

Criminoso deixou carta culpando a mãe da criança pelo ato cometido

Segundo a polícia, o homem teria deixado uma carta revelado o motivo do crime. Na carta endereçada a mãe da criança, o criminoso culpa a mãe da criança pelo o que aconteceu, já que a mulher teria pedido a separação e apesar de todas as tentativas do marido em retomar o relacionamento a mulher não atendeu aos apelos, pois já não acreditava no companheiro que seria uma pessoa violenta com ela, e sempre prometeu mudar, mas a mudança nunca aconteceu efetivamente.

E, para se vingar da mulher, o homem resolveu matar o único filho do casal de forma brutal e para não responder a Justiça tirou a própria vida.