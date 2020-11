Forças de segurança do Acre realizam operação e prendem cinco pessoas no interior do Acre

Cinco pessoas foram presas, sendo dois por força de mandado de prisão e três em flagrantes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na tarde desta sexta-feira (30), no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

A prisão dos acusados ocorreu durante a Operação Hórus, realizada pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope) através da Companhia Rotam, Cia de Policiamento com Cães em ações integradas com 8° Batalhão da PM e a Polícia Civil do município de Sena Madureira, para desarticular lideranças de uma facção criminosa.

Durante a operação, foram encontrados uma porção de pasta a base de cocaína e um revólver calibre 38 com duas munições intactas com três pessoas. Todos os presos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira.