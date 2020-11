Em carreata, Roberto Duarte e Antônia Lúcia percorrem mais de 15 bairros

A coligação “Coragem para Mudar”, com Roberto Duarte e Antônia Lúcia, realizou na manhã deste sábado, 31, uma carreata que percorreu mais de 15 bairros.

A carreata teve início no Procon e seguiu para a Conquista, Bairro da Paz, Joafra, Rui Lino, Tucumã, Mocinha Magalhães, Sapolândia, Segundo Distrito, Universitário, Jardim Europa

Nova esperança, Betel, Floresta, João e Eduardo I e II, Sobral, Baixada e Ceasa.

Por onde passava, a população acenava para Roberto Duarte e Antônia Lúcia e demonstravam apoio às propostas de cuidar e modernizar Rio Branco.

“Uma manhã para recarregar as energias e reforçar a certeza de que estamos no caminho certo. Com fé, trabalho e ordem, vamos enfrentar todos os desafios para fazer uma gestão transformadora”, disse Roberto Duarte.