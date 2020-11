Candidata Gabriela da Boas Novas grava vídeo e afirma brigar por melhorias para a parte alta da cidade de Rio Branco

A candidata a vereadora de Rio Branco, Gabriela da Boas Novas (PL), gravou um vídeo para agradecer aos moradores dos Bairros Tancredo Neves, Jorge Lavocat e Montanhês, e afirma que brigará por melhorias na parte alta da Cidade.

Durante reuniões, Gabriela ouviu atentamente as reivindicações para melhorias no abastecimento de água potável, infraestrutura das ruas e atenção na parte de segurança pública, que cabe ao governo do estado. Os moradores pediram que, se a candidata for eleita a vereadora, possa dar atenção as demandas apresentadas.

“As reuniões foram muito proveitosas e, acima de tudo, serviram de escuta, para que os futuros parlamentares possam melhorar a vida da população que é sofrida. Esse é o momento de renovação e de mostrar a força da nova política, que é uma política de atenção as famílias e de unir o Poder Público municipal através do futuro prefeito Roberto Duarte e da futura vice-prefeita Antônia Lúcia a comunidade carente de Rio Branco (candidatos de sua coligação)”, disse Gabriela.