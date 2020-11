Após municípios regredirem para fase de alerta, acordo suspende carreatas e comícios no Alto Acre

Após os municípios da Regional do Alto Acre regredirem para a fase de alerta, representada pela cor laranja, na avaliação do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, algumas atividades de campanha – como carreatas, passeatas, cicleatas e comícios- estão suspensas a partir deste sábado (31), no municípios de Brasileia e Epitaciolândia, no interior do Acre.

A decisão foi tomada após duas reuniões entre os candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito, das duas cidades, Ministério Público Estadual (MP-AC) e Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), na tarde de sexta-feira (30), no TRE em Brasileia.

A informação foi confirmada ao G1 pelo chefe de Cartório da 6ª Zona Eleitoral -Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil, Helton Santiago Macêdo. Ele disse que uma reunião com candidatos de Assis Brasil deve ocorrer na próxima semana.

“O juiz fez duas reuniões com os candidatos majoritários tanto de Brasileia como de Epitaciolândia, Ministério Público e Polícia Militar. O objetivo não era suspender as atividades e não foi imposta a suspensão, porque são atos eleitorais e num primeiro momento são ações legais. Então, ele foi conversar com os candidatos para que todos eles, juntos, acordassem em não realizar atos de campanha que envolvessem aglomerações de campanha como carreatas, passeatas, comícios”, contou.

O comitê manteve, parcialmente, o Acre na faixa de atenção, representada pela cor amarela, na avaliação divulgada na última quinta-feira (29), quando a região do Alto Acre que recebeu nota e 13 regrediu após ter aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave em mais de 100% e o índice de novos casos por síndrome gripal em 200%, o que influenciou para a mudança de fase negativa.

“Houve essa mudança de faixa amarela para jaranja e a realização desses atos de campanha poderiam implicar em uma infecção em massa da população. Então eles entraram em acordo e houve uma proposta do MP para que eles assinassem um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e os candidatos se mostraram, em princípio, todos favoráveis a essa medida”, afirmou.

A campanha deve continuar sendo feita, inclusive, com as visitas nos casas, porém, devem ser observadas as regras de Vigilância Sanitária que determinam alguns cuidados como o uso de máscara, álcool em gel para higienização.

A cidade de Xapuri também pertence a regional do Alto Acre, porém, pertence a 2ª Zona Eleitoral, por isso, não faz parte deste acordo.