Alexandre Thomazini, candidato a vereador defende reenquadramento de classificação das academias

O empresário Alexandre Thomazini, proprietário de uma acadêmia de ginástica e candidato a vereador pelo AVANTE em Rio Branco juntamente com um grupo de empresários do mesmo ramo diante da essencialidade das academias de ginástica para a saúde diante da pandemia da COVID-19 defende o imediato reenquadramento das academias na classificação de risco Laranja por existir provas científicas concretas sobre a segurança da prática de atividade física assistida por profissionais capacitados na prevenção e até mesmo tratamento do COVID.

Thomazini afirma que as academias e studios de atividade física ou funcional são estabelecimentos de saúde que serve para prevenção, tratamento e recuperação das pessoas já que foram contaminadas e necessitam de reabilitação física e motora, uma vez que esses estabelecimentos cumprem todos os protocolos exigidos pela Vigilância sanitária do estado e município.