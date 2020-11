Vereador Magildo Lima foi um dos parlamentares mais atuantes de Senador Guiomard

O vereador Magildo Lima (PP) foi um dos vereadores mais atuante na atual legislatura no município de Senador Guiomard. Fazendo diversas reivindicações e indicações de melhorias para a comunidade, o vereador também foi o parlamentar que mais realizou ações sociais.

Em dezembro de 2019, o vereador realizou uma das maiores atividades sociais do município de Senador Guiomard. O evento denominado Natal Feliz reuniu mais de 100 pessoas entre pais e filhos no Loteamento Jardim.

Para as crianças foram dados brinquedos, teve pula-pula, cachorro-quente, geladinho, pipoca, refrigerantes e bolo. Já para os pais houve vários bingos com vários prêmios.

Segundo o vereador, esse foi um momento único, onde os pais e filhos conseguiram interagir, brinca e ficar a vontade, e no final do evento puderam retornar para os lares para poder confraternizar o natal em família. “São ações desse tipo que me faz feliz e me motiva a cada dia mais, usar o mandato para continuar ajudando o próximo”, disse Magildo.