PF encontra cofre escondido na casa de investigado da operação Dirty Safe

A operação desencadeada pela Polícia Federal acabou encontrando um cofre secreto na residência de um dos investigados na operação “Dirty Safe”, na manhã desta quinta-feira (29), em Rio Branco.

O cofre fica na parece da casa como se fosse uma tomada normal, e apenas os olhares atentos dos agentes treinados da Polícia Federal conseguiram descobrir. Ainda não há informações sobre o que havia de importante dentro do cofre, apenas vale ressaltar a “criatividade” do proprietário do imóvel, que pode ser um dos três deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Na operação, foram afastados os deputados Manuel Morais, Antônia Sales e o presidente da Casa Legislativa Nicolau Júnior. A operação tenta identificar onde foram parar R$ 30 milhões dos cofres públicos, que teriam sido depositados de forma simultânea em contas bancárias nos municípios de Cruzeiro do Sul e Rio Branco no Acre, além de Manaus (AM).

No vídeo divulgado pela PF, é possível ver o momento que um policial descobre o cofre.