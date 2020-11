Operação Finados 2020: PRF no Acre repassa dicas para realizar uma viagem segura

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nas primeiras horas desta sexta-feira (30) a Operação Finados 2020. A ação, que conta com o reforço de agentes policiais, tem o intuito de prevenir acidentes de trânsito e auxiliar os viajantes, nas rodovias federais no Acre; além de intensificar o combate à criminalidade, nas áreas de interesse da União. A Operação seguirá até o início de novembro, na próxima segunda-feira (2).

Este ano, com a transferência do dia do Servidor Público para esta sexta-feira, 30 de outubro, e devido ao feriado de Finados, próxima segunda-feira, 2 de novembro, o final de semana ficou prolongado. Estatisticamente, durante os recessos longos, há um aumento no fluxo de veículos e de pessoas, nas BRs 317 e 364. Por isso, a PRF designou o efetivo para locais e horários específicos.

A PRF orienta os viajantes para fazer um planejamento prévio da viagem, isso ajuda bastante. Pesquisar na internet as condições do tempo, da via, locais de parada para abastecimento, por exemplo. Além de que, os motoristas devem agir de formas defensiva e preventiva no trânsito. É necessário redobrar a atenção, principalmente, sob condições adversas como dirigir à noite ou sob chuvas. Respeitar a sinalização e a legislação são importantes para evitar situações inseguras. Ressalta-se ainda a necessidade do uso do cinto de segurança, para condutores e passageiros, inclusive nos ônibus, e que os motoristas não façam uso de bebidas alcoólicas ou quaisquer outras substâncias psicoativas para conduzir veículos.

Em caso de emergência, basta ligar para o telefone da PRF: 191.