Gusttavo Lima vai pagar 54 salários mínimos de pensão para Andressa Suita e filhos após separação

A primeira decisão em torno do divórcio milionário de Gusttavo Lima e Andressa Suita já saiu. Na semana passada, a Justiça determinou os valores de pensão que o cantor vai pagar para os dois filhos e também para a modelo. Gusttavo vai desembolsar 54 salários mínimos por mês.

Para Andressa serão 24 salários mínimos mensais, R$ 25.080,00, durante um ano, e para cada um dos filhos mais 15 salários mínimos, R$ 15.675,00, para as despesas básicas. Escola e planos de saúde, por exemplo, serão custeados à parte pelo sertanejo.

Os advogados do cantor também propuseram um acordo aos de Andressa sobre os bens que ela pleiteia, mas a modelo não aceitou e entrou na disputa pela partilha. A liminar que dava direito de Andressa viver na fazenda de Bela Vista de Goiás, onde os dois passaram toda a quarentena, foi derrubada e a mansão segue com Gusttavo.

A amigos mais íntimos, ele diz que não quer brigar com a ex-mulher por conta de dinheiro. Apesar de serem casados pelo regime de separação total de bens, Gusttavo e Andressa deverão dividir parte do patrimônio do cantor, avaliado em R$ 150 milhões. A modelo estaria buscando pelo menos 30% desse montante, algo em torno de R$ 45 milhões, pelas aquisições feitas após o casamento dos dois.