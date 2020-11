Grávida é presa ao tentar levar 5 kg de cocaína de Rio Branco para São Paulo

Na noite de quinta-feira (29), durante fiscalização de rotina, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a prisão em flagrante de uma mulher na BR-364, na Unidade Operacional (UOP01), no bairro Santa Cecília, em Rio Branco. A jovem viajava sozinha em um ônibus.

Por volta das 20h30min, uma equipe da PRF determinou parada a um motorista de ônibus. Dentre os passageiros, estava uma grávida de 18 anos de idade. Bastante nervosa, a jovem informou várias versões contraditórias sobre a sua viagem.

As reações da passageira fundamentaram a realização de uma busca minuciosa nas bagagens e pertences, dos quais constavam um fogão e um ventilador. Dentro do fogão, foram encontrados aproximadamente 5 kg de cocaína, que reagiu positivamente no teste preliminar.

Diante da situação de flagrante, a passageira confessou que receberia a quantia de R$ 3,5 mil para levar o eletrodoméstico com droga até São Paulo. Ela recebeu voz de prisão e foi conduzida juntamente com os pertences e o entorpecente para a Delegacia de Flagrantes, na capital acreana.

*informações do Nucom PRF