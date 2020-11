Candidato a vereador Ailton Castro se reúne e ouve reivindicações de moradores do Benfica

O candidato a vereador de Rio Branco, Ailton Castro, esteve no final de semana dialogando com lideranças e produtores rurais da região do Benfica, a respeito das necessidades daquela comunidade.

O candidato diz que pensa em atuar na busca das necessidades mais urgentes daqueles moradores, entre elas, a busca por uma creche para atender os filhos dos trabalhadores, diminuindo assim o déficit de vagas.

Além disso, se comprometeu em buscar parcerias de emendas parlamentares para solucionar o problema do corredor de ônibus e, com isso, melhorar o fluxo do trânsito e o transporte escolar com asfaltamento do corredor de ônibus que percorre cerca de 4 km.

Dessa forma, o candidato Ailton Castro segue a sua campanha dialogando, ouvindo as demandas e buscando a resolução dos problemas que aflige a nossa população nas regionais urbanas e rurais.