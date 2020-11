Candidata Gabriela da Boas Novas grava vídeo e agradece os moradores da região do Calafate pelo apoio

A candidata a vereadora de Rio Branco, Gabriela da Boas Novas (PL), gravou um vídeo para agradecer aos moradores pelo carinho, pelas reuniões, pelos apoios e principalmente pelas orações.

Gabriela foi recebida com muito carinho pela comunidade, que sempre ouviu falar muito no seu nome pela rádio Boas Novas e agora teve a oportunidade de conhecê-la pessoalmente.

A jovem candidata caminhou com os moradores, se reuniu com eles e ouviu atentamente as necessidades dos bairros que compõem a regional do Calafate. Os eleitores, por sua vez, prometeram apoio e ficaram muito gratos pela belíssima reunião política.

A simplicidade, a calma e as palavras de Gabriela passaram aos presentes confiança em um mandato participativo e muito comprometido com as causas sociais, resolução de problemas de infraestrutura dos bairros e melhorias da parte de saúde e educação.