Após acidente, jovem não resiste e morre no Hospital do Juruá

O jovem Alan Soares, de 17 anos de idade, que acabou se envolvendo em um acidente de trânsito no último final de semana em Cruzeiro do Sul, faleceu nesta sexta-feira, 30, no Hospital do Juruá.

O jovem conduzia uma motocicleta, quando acabou colidindo contra um poste de energia elétrica nas proximidades do hospital. Ele foi socorrido, mas seu quadro clinico era grave, já que ele havia sofrido uma fratura no crânio, bacia e perdeu um dos olhos.

No decorrer da semana, em um ato de fé, familiares e amigos realizaram momentos de orações no Hospital do Juruá, em prol da vida de Alan. Hoje, ele não resistiu e veio a óbito.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentam a perca do ente querido: “Foi a vontade de Deus.”