Ao tentar matar rivais, homem troca tiros com PM e acaba baleado no Rosa Linda

Antoniel Pereira Feitosa, 27 anos, foi atingido por um tiro no braço, na noite desta sexta-feira (30), na rua Campo Novo, no residencial Rosa Linda, região do Segundo Distrito de Rio de Branco.

Segundo informações da polícia, Antoniel e vários comparsas foram até o Rosa Linda tentar matar membros de uma facção rival. Policiais militares estava realizando ronda quando ouviram os barulhos de tiros e foram ao local, onde encontraram vários homens fugindo.

Antoniel ainda chegou a trocar tiros com a guarnição, mas acabou ferido com um tiro no braço. Já os comparsas conseguiram fugir por uma área da mata em direção à Cidade do Povo. Os PMs ainda apreenderam, com Antoniel, uma pistola 380.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o homem ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde de Antoniel é considerado estável.

A Polícia Militar pediu reforço e continua realizando ronda, tentando encontrar os demais bandidos que estavam no residencial. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).