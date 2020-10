Polícia Militar participa de operação Hórus na capital e interior do Acre

As forças de segurança realizaram Operação Hórus, nesta terça-feira, 27 de outubro. A Polícia Militar participou das ações que ocorreram na capital e interior do Estado, juntamente com Polícia Federal, Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e Polícia Civil.

Os militares da Companhia de Policiamento com Cães (CpCães), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), atuaram com emprego dos cães farejadores, na BR317, no KM 278 sentido Brasiléia / Rio Branco, e, nas buscas por entorpecentes, foram encontradas, com auxílio dos cães, cinco tabletes de substância aparentando ser skank, totalizando cinco quilos.

No Juruá

A operação ocorreu com a integração entre as Polícias Militar (6° BPM), Federal, Civil e Gefron. As intervenções policiais nos municípios de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo resultaram no cumprimento de mandados, com quatro prisões, apreensões de três armas de fogo e munições.