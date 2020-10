Paulo Cupetino Matias estava foragido desde o dia do crime, em junho de 2019

O empresário Paulo Cupertino Matias, acusado de matar Rafael Miguel e os pais do ator, foi preso nesta quarta-feira (28). Segundo a BandNews, ele foi na cidade Centenário do Sul, no norte do Paraná. O suspeito usou um nome falso em outra cidade do interior paranaense para fazer um documento falso recentemente , ele também já estava na l ista dos mais procurados pela polícia .

Paulo Cupertino estava foragido desde o dia do crime, em 9 de junho de 2019. Após ter atirado 13 vezes em Rafael Miguel e nos pais do ator, o empresário fugiu com a ajuda de amigos. A polícia já buscou por ele em 300 endereços , de 10 estados brasileiros, Paraguai e Argentina.

Segundo o Ministério Público, a motivação do empresário para cometer o crime foi o fato de que ele não aceitava o namoro da filha, Isabela Tibcherani, com o ator. A jovem já chegou a comentar publicamente a tragédia algumas vezes e também foi atacada nas redes sociais