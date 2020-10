Ibovespa vira para queda puxado por bancos e Petrobras; dólar e DIs sobem

O Ibovespa engata queda nesta terça-feira (27) pressionado pelas ações da Petrobras (PETR3; PETR4) e de bancos, que subiram forte na semana passada e agora registram um pesado movimento de correção.

O Santander Brasil (SANB11), que divulgou resultado hoje, viu seus papéis abrirem em alta e virarem para fortes perdas à tarde.

Por aqui, os resultados de empresas no terceiro trimestre seguem tomando a atenção dos investidores enquanto as preocupações com a segunda onda do coronavírus dominam o cenário internacional.

Na Itália, parte da população protestou contra novas restrições, que incluem o fechamento de bares e restaurantes às 18h. E na região de Paris, pacientes com Covid-19 já representam 67% das internações em leitos de tratamento intensivo.

Às 13h33 (horário de Brasília), o Ibovespa tinha queda de 0,86%, aos 100.150 pontos.

Enquanto isso, o dólar comercial sobe 0,71% a R$ 5,651 na compra e a R$ 5,652 na venda. O dólar futuro com vencimento em novembro registrava alta de 0,54%, a R$ 5,657.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 sobe cinco pontos-base a 3,44%, o DI para janeiro de 2023 tem alta de 10 pontos-base a 4,94%, o DI para janeiro de 2025 avança 12 pontos-base a 6,69% e o DI para janeiro de 2027 registra variação positiva de nove pontos-base a 7,52%.

Ainda nos EUA, a presidente do Congresso, democrata Nancy Pelosi, acusou republicanos de estarem supostamente “desistindo” de conter a Covid-19, à medida que o número de novos casos no país voltam a bater recordes.

Ela e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, estão tentando chegar a um acordo de um pacote de estímulos antes das eleições que se aproximam, marcada para 3 de novembro, mas ainda sem sucesso.

Alta dos preços

Segundo informações do jornal Valor Econômico, Jair Bolsonaro receberá setor de soja para discutir alta de até 50% no preço do óleo. Entre os representantes da indústria da soja, porém, há quem tenha receio de que o presidente faça cobranças duras sobre o preço sobretudo do óleo de soja nas prateleiras dos supermercados, a exemplo do que tem feito com o arroz.