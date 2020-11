Estelionatário é preso em flagrante acusado de lesar o setor de serviços no interior do Acre

Em Porto Walter, a Polícia Civil registrou duas ocorrências na última segunda-feira pelo crime de estelionato – previsto no artigo 171 do Código Penal. Após investigações dos agentes, um homem que lesou o setor de serviços da cidade foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (27).

O acusado deixou de pagar as diárias e os produtos que consumiu no hotel onde estava hospedado, além de aplicar golpes em vendedores de passagens de barco, mercados e lojas de eletrodomésticos. Ele dizia utilizar o agendamento de transferência bancária do banco digital Nubank para realizar os pagamentos, mas as vítimas nunca foram ressarcidas.

Uma ação conjunta das polícias Civil e Militar deteve o estelionatário em um posto de combustível, tentando usar da mesma tática para comprar 120 litros de gasolina. O infrator foi conduzido à Delegacia de Porto Walter e deve ficar na prisão à disposição da Justiça. Com o sucesso da operação, as autoridades ainda conseguiram recuperar uma TV e um ventilador.