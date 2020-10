Com a caneta afiada, Gladson volta a fazer mudanças em cargos importantes no governo

O Diário Oficial desta quarta-feira, 28, mostra que o governador Gladson Cameli continua disposto a fazer mudanças em cargos importantes dentro de seu governo.

Entre nomeações e exonerações, foram 15 substituições de cargos comissionados promovidas pelo gestor. Alguns nomes ocupavam posições estratégicas dentro do governo.

Uma das mudanças é a coordenadoria da Defesa Civil Estadual. Antes ocupada pelo Tenente Coronel Edem Santos, o cargo agora vai ter a condução do Tenente Coronel Bombeiro Eudemir Bezerra.

O Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE) também tem uma mudança importante. Leilson Gonçalves da Costa foi exonerado do cargo de Diretor Executivo Administrativo e Financeiro. Em sua vaga, assume Luzelândio Freitas Pinheiro.

O Departamento Estadual de Água e Saneamento (DEPASA) também tem novo Diretor Executivo. Rodrigo de Aquino Meireles foi exonerado e assume Ítalo Almeida Lopes.

Outras duas mudanças importantes acontecem na Secretaria de Produção e Agronegócio (SEPA). Suhelen de Souza Alves, foi exonerada do cargo de Chefe de Departamento de Produção Familiar da secretaria e Lúcio Cezar Da Cunha foi demitido do cargo de diretor. Para ambos, não houve nomeação de substitutos.