Bosque, Belo Jardim e Calafate são os bairros com maior número de casos de Covid-19 em Rio Branco

De acordo com o 26º Boletim Epidemiológico, divulgado pela prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), através do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) do Departamento de Vigilância Epidemiológica, no último domingo, 25.

O documento informa que um total de 11.312 pessoas foram diagnósticas com Covid-19 e destas, 2.311 (21%) são inseridas na faixa etária de 50 a 69 anos, 665 (6%) na faixa etária de 70 anos ou mais, e a maior incidência está na faixa etária de 20 a 49, representando 7.829 (69%) dos casos. Na faixa etária de 10 a 19 anos foram 363 (3%) casos confirmados e 144, o que representa 1% casos acometeu crianças menores de 10 anos.

Na capital acreana, as mulheres foram mais acometidas, representando 53% (5.962) e os homens 47% (5.350) das infecções causadas pelo novo coronavírus. Ao todo 428 óbitos foram notificados em Rio Branco, com letalidade de 3,8%.

A distribuição dos casos confirmados de Covid-19 nos bairros, por localidade, são: Bosque (348 casos), Belo Jardim (335 casos), Calafate (274 casos), Vila Acre (270 casos) e Estação Experimental (245 casos) foram os mais afetados pela doença; seja em número de casos ou mortes.

Os bairros Parque dos Sabiás (46 casos), Canaã (47), Abraão Alab (47), Palheiral (51 casos) e Aviário (51 casos) foram os que registraram o menor índice de casos da doença.

A prefeitura de Rio Branco disponibiliza o Disk Saúde 68.3227-3165, para informações sobre a Covid-19.

Veja o boletim:

BOLETIM COVID 25.10