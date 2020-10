Bombeiros resgatam caçadores baleados acidentalmente em comunidade rural no interior do AC

Equipe foi para o local indicado por volta das 20h dessa terça-feira (27) e ainda não retornou do local que é de difícil acesso e fica a cerca de 180 quilômetros da cidade de Sena Madureira.

O Corpo de Bombeiros fez o resgate de dois homens, ainda não identificados, que foram feridos a tiros durante uma caçada no Rio Macauã, Comunidade Cachoeirinha, na zona rural de Sena Madureira, interior do Acre.

A equipe foi acionada por volta das 19h30 e partiu para o local indicado cerca de meia hora depois. A região onde as vítimas estavam é de difícil acesso e fica a cerca de 180 quilômetros da cidade.

Para fazer o resgate, a equipe se deslocou em duas caminhonetes e dois quadriciclos.

O grupo chegou na cidade com as vítimas após 14 horas de viagem. O comandante dos Bombeiros de Sena Madureira, 2º tenente Gustavo Marinho afirmou que o tiro foi acidental e que as vítimas estão estáveis.

“A equipe chegou ao encontro dos moradores que estavam trazendo as vítimas era 1h desta quarta [28]. O local é bem difícil de acesso e está chovendo muito na região. Desde ontem estávamos sem contato com a equipe. Sabemos que estavam em um grupo de cinco pessoas caçando e que um dos caçadores que estava atrás do grupo escorregou e a arma disparou acidentalmente”, afirmou o comandante.

Uma das vítimas foi ferida com um tiro no peito e outra com um tiro na perna. Os dois caçadores foram levados ao hospital da cidade de Sena Madureira.