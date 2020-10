Acreana Raíssa Barbosa está na roça mais uma vez; eliminação será na quinta-feira

O reality da Record TV chegou em mais uma noite de formação de roça. Sob o comando de Marcos Mion, novamente o programa iniciou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Porém, nem todo mundo ficou contente. Lipe Ribeiro, Victória Villarim, Jakelyne Oliveira e Raissa Barbosa estão na berlinda da semana, e tudo depende do público: quem você quer fora da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão?

Primeiramente, o apresentador pediu para Biel (dono do lampião) ler os poderes e escolher com qual ficaria. Em seguida, ele escolheu ficar com a chama verde e repassou o vermelho para Victória Villarim. Ao ler em voz alta, Biel disse: “o fazendeiro ganhará o prêmio de 20 mil reais, se deixar o dono desse poder indicar o primeiro roceiro”.

Enquete A Fazenda 12: Biel votou no lugar do fazendeiro?

Juliano Ceglia (fazendeiro da semana) não teve a oportunidade de indicar o seu participante à roça, mas ganhou R$ 20 mil. Com isso, o jornalista passou a decisão para o funkeiro, que escolheu indicar o ex-MVT Lipe Ribeiro para sentar no primeiro banquinho da berlinda.

Quem votou em quem?

Raissa Barbosa votou na Victória Villarim

Jojo Todynho votou em Mariano

Victória votou na Lidi Lisboa

Mariano votou em Victória

Mateus Carrieri votou em Victória

MC Mirella votou em Lidi Lisboa

Tays Reis votou em Stéfani Bays

Biel votou em Lidi Lisboa

Stéfani votou em Biel

Lucas Selfie votou em Mateus Carrieri

Lipe Ribeiro votou em Victória

Lidi Lisboa votou em Victória

Jakelyne Oliveira votou em Victória

Com 6 votos da casa, a segunda roceira foi Victória Villarim.

E os outros peões, como foram parar na Roça?

Victória recebeu mais votos da casa e ganhou o direito de puxar um participante da baia direto para a roça. Após justificativa sobre estratégia de jogo, ela resolveu puxar Jakelyne Oliveira, e assim indicou a terceira roceira.

Na dinâmica do “Resta Um”, quem se deu mal foi Tays Reis (Ex-Vingadora), já que a decisão ficou nas mãos de Mirella. Mas a decisão ainda não era definitiva, embora só Biel soubesse disso.

Victória troca Tays por Raissa

Com o poder da chama vermelha, Victória trocou o quarto roceiro do “Resta Um”. Ao ler o envelope do poder escolhido pelo Tik Tok, a bailarina resolveu trocar Tays por Raissa Barbosa. E assim se formou a 7ª roça da temporada

Quem irá disputar a Prova do Fazendeiro?

Raissa tinha em mãos o poder de tirar alguém da prova do fazendeiro e escolheu vetar Victória. Ou seja, ela vai direto para a decisão popular, sem chance de tentar se livrar da berlinda.

No programa de quarta-feira (28), os roceiros Lipe, Jakelyne e Raissa irão participar da prova do fazendeiro. Já a eliminação ocorre na quinta-feira (29), a partir de 22h30 (de Brasília). Ou seja, você tem mais dois dias para votar.