Tio e sobrinho ficam feridos após caminhonete capotar na estrada de Porto Acre

Erlande Ferreira D’Oeste e seu sobrinho sofreram um acidente na tarde desta terça-feira (27), no km 32 da rodovia Ac-10, mais conhecido como estrada de Porto Acre, no interior do Acre.

De acordo com informações de populares, Erlande conduzia um veículo modelo Amarok de cor prata, quando tentou fazer uma ultrapassagem, perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária. No acidente, o veículo capotou e parou dentro do ramal da Linha 7. Após o acidente, Erlande ficou desorientado e não sabia explicar o que aconteceu.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do (Samu), que ao chegar no local prestou os primeiros socorros às vítimas e encaminhou somente Erlande para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável. O sobrinho de Erlande sofreu apenas ferimentos leves.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito também foram acionados. Após os devidos procedimentos serem realizados, o veículo foi removido do local por amigos da família em um guincho.