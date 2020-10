Sinspjac realiza debate entre candidatos a prefeito de Rio Branco nesta quarta (28)

O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Acre (Sinspjac) realizará às 9h30 desta quarta-feira (28) um debate com os candidatos à Prefeitura de Rio Branco. O evento acontecerá na sede do órgão e será transmitido pelo canal no YouTube do Sinspjac, com transmissão também pela Rádio Aldeia FM e pelo site ContilNet.

Os sete candidatos confirmaram presença no debate e ficarão dispostos na seguinte ordem: Daniel Zen (PT), Jamyl Asfury (PSC), Roberto Duarte (MDB), Minoru Kinpara (PSDB), Tião Bocalom (PP), Socorro Neri (PSB) e Jarbas Soster (Avante).

O formato do debate foi definido em reunião no dia 21 com todos os assessores dos candidatos. Serão quatro blocos no debate. Os postulantes terão tempo para suas considerações, perguntas com temas sorteados e confronto olho a olho, a partir dos temas citados.