Roberto Duarte assina Termo de Compromisso com a Primeira Infância em Rio Branco

O candidato à prefeitura pela coligação “Coragem para Mudar, Roberto Duarte, assinou nesta terça-feira, 27, o Termo de Compromisso com a Primeira Infância, proposto pela Rede Nacional Primeira Infância (RNPI), assumindo um compromisso público pelos direitos das crianças na primeira infância.

O objetivo do termo criado pela rede é fazer com que os direitos das crianças saiam do papel e tornem-se realidade na vida das famílias, por meio de políticas públicas integradas e intersetoriais.

Roberto Duarte acredita que o compromisso com as crianças é fundamental e a assinatura do termo de compromisso é mais uma forma de assegurar o cuidado com as crianças. “As propostas do nosso Plano de Governo estão alinhadas com o conteúdo descrito no termo. Vamos criar 2.000 novas vagas em creches e erradicar o analfabetismo escolar, e garantir que, ao final do 5º ano, todas as nossas crianças sejam capazes de ler, interpretar, escrever e realizar as quatro operações matemáticas. Investir em criança é investir no futuro de Rio Branco”, explicou.

Conheça as principais ações do Termo de Compromisso com a Primeira Infância:

1) Ampliação da rede de estabelecimentos de educação infantil;

2) Melhoria da qualidade da educação infantil;

3) Fortalecimento do programa Estratégica Saúde da Família;

4) Implementação e aperfeiçoamento de programa de visitas familiares;

5) Implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança;

6) Implementação ou ampliação de programas de assistência social;

7) Investimentos na infraestrutura municipal garantindo saneamento básico.