PM apura perseguição que acabou na morte de casal e guarnição poderá ser punida

A Polícia Militar informou que abriu uma sindicância para apurar as causas da morte do casal, o empresário Samuel Assis de Lima Miranda, 26, e a técnica de enfermagem Beatriz Aguiar, 18, na madrugada de domingo (25) na Avenida Tiradentes, próximo a Avenida Rio Madeira, bairro Embratel, na capital de Rondônia.

Nas imagens de uma câmera de monitoramento de um comércio na região é possível ver a motocicleta Honda Titan com o casal e duas viaturas em perseguição. A caminhonete da PM do 1° Batalhão vinha logo atrás fazendo o acompanhamento tático, mas é ultrapassada por outra modelo Gol que seria do Batalhão de Trânsito.

O casal é fechado, bate na lateral do Gol e vai de encontro com árvores no canteiro central da via. As vítimas morreram no local. A jovem teve afundamento de crânio e o homem dilaceração na região do fêmur.