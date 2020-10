Mara Rocha oficia a Prefeitura pedindo manutenção de postes no bairro Tancredo Neves

Nessa terça-feira (27/10), a Deputada Federal Mara Rocha (PSDB/AC), protocolou ofício à Prefeitura de Rio Branco encaminhando solicitação de moradores do Bairro Tancredo Neves.

No ofício a parlamentar relata que os postes da praça da Academia ao Ar Livre, localizada na rua Luiz de Moraes, próximo à Creche Jairo Junior, encontram-se energizados, com risco iminente de eletrocussão de moradores que frequentam aquele espaço de lazer.

A parlamentar enfatizou que durante as chuvas o risco aumenta nas proximidades do poste: “Segundo relatos dos moradores, nos últimos dias um cachorro foi eletrocutado apenas por estar próximo a um dos postes instalados na área da praça. É preciso lembrar que aquela é uma área com grande frequência de moradores, alguns já idosos, o que aumenta o risco de acidente fatal”.

Além desse perigo, Mara Rocha solicitou que os postes da região passem por manutenção, uma vez que há vários com falta de lâmpadas, criando uma sensação de insegurança na área.

“Os moradores relataram que já encaminharam diversas reclamações aos canais da Prefeitura, sem obter, entretanto, a atenção devida para os dois problemas. É urgente que a Prefeitura desloque uma equipe de manutenção para a área já que o risco de que alguma criança ou idoso se acidente é real, já que a área é na Academia ao Ar Livre e próxima a uma creche municipal”, finalizou Mara Rocha