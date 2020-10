Mãe da acreana Raissa diz que sofre muito ao ver filha sendo maltratada em ‘A Fazenda’

A acreana Raissa Barbosa tem movimentado o reality da Rede Record. Sua personalidade forte, aliada a polêmicas, tem garantido o sucesso da atração deste ano. Raissa tem movimentado as redes sociais e gerado discursões em torno da síndrome ‘Borderline’. O transtorno virou assunto depois dos ataques e surtos da peoa no programa.

Este colunista conversou com a mãe de Raissa, a acreana Josilene Barros, na manhã desta segunda-feira (26), que falou com exclusividade para o ContilNet sobre o comportamento e as provocações que a filha vem sofrendo no reality.

Graduada em psicanálise, pedagogia, teologia e pós-graduada em ensino especial, Josilene dos Santos Barros, de 48 anos, é natural de Cruzeiro do Sul e moradora do bairro Vila Acre em Rio Branco. A mãe da peoa Raissa, iniciou sua graduação em psicanálise para entender melhor o transtorno da filha.

Josilene engravidou de Raissa aos 18 anos de idade e a doença foi revelada há poucos anos. Raissa é a filha mais velha, dos quatros filhos da acreana.

A psicanalista rebateu a fala da advogada da cantora Mirella, a ex-BBB e advogada Adélia Soares, que em vídeo recente sugeriu que a acreana não tem a síndrome Borderline, e que possivelmente, não tenha informado a produção do programa.

“O transtorno está exposto no instagram dela. Com certeza ela falou da doença. Você sabe que quando alguém vai para um lugar desse a pessoa é investigada todinha. Quando ela descobriu a doença, ela sempre falou abertamente. Inclusive sou psicanalista, estou pra entender melhor”.

A mãe da acreana acredita que a briga de Raissa com Mirela é momentânea e que pode existir entendimento de ambas as partes.

Jocilene falou sobre a possível indicação da filha na próxima roça. O atual fazendeiro, o ator Juliano Ceglia, já manifestou sua possível indicação na acreana, em conversa com a cantora Mirella neste domingo.

“Todos nós sabemos que aquilo é um jogo. Estão jogando para todo lado, tentando tirar ela, desestabilizar ela de todas as maneiras, até pra ver se ela vai expulsa, mas a torcida por ela é muito grande né.”

A mãe da acreana comentou a relação com a filha, sobre sua vida pública e desabafou sobre as provocações que a filha vem sofrendo no programa.

“Ela escolheu ser uma mulher pública, é uma escolha dela, estou feliz por ela. Eu sempre ensinei todos eles a seguirem seus caminhos e viverem pelo suor do seu rosto. Raissa está num jogo, é uma coisa muito difícil. Inclusive, eu procuro nem assistir muito, porque eu não me sinto muito bem vendo tudo aquilo. Mas temos que olhar como jogo. Eu sofro como mãe, é minha filha, sofro em ver eles querendo que ela seja expulsa, mas Deus é tão bom que coloca pessoas do lado dela para ajudá-la.”

“A Raissa sempre foi uma criança normal, uma menina batalhadora. Lembro que quando ela queria praticar algum esporte, sempre negociava comigo pra liberar. Ela sempre lutou, sempre foi uma menina guerreira. Aos 15 anos ela trabalhou de voluntaria num Fórum em Rio Branco.”

Sobre os processos judicias, onde a assessoria da filha iniciou contra os peões do reality, a mãe não quis opinar: “Bom, é assunto dela, eles estão lá para cuidar dos interesses dela. A decisão é deles e não posso opinar”.

Jocilene revelou que Raissa tem torcida em Cruzeiro do Sul, Feijó, Manaus, interior de Manaus, Brasília, São Paulo e Rio Branco.