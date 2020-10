Liberação dos 4 lotes do saque emergencial do FGTS até novembro, veja quem recebe

Quatro lotes de pagamento do FGTS emergencial serão liberados pela Caixa Econômica Federal até o mês de novembro. Para ter direito ao saque de até R$ 1.045 os trabalhadores devem possuir saldo nas contas ativas (emprego atual) ou nas contas inativas (empregos anteriores).

O saque do FGTS emergencial foi mais uma das medidas do governo para apoiar os trabalhadores diretamente afetados pela crise econômica em decorrência da pandemia de Covid-19. Vale lembrar que os quatro últimos pagamentos serão os últimos disponíveis nessa modalidade.

Pagamento

O pagamento do FGTS emergencial acontece da mesma forma que o pagamento do auxílio emergencial. Ou seja, possui dois calendários distintos para pagamento, sendo o primeiro para depósito em conta poupança social digital e o segundo para saque em dinheiro e transferência bancária.

Vale lembrar que o calendário de pagamentos para deposito em poupança social digital se encerrou no dia 21 de setembro. Já o calendário de saque e transferência vai acontecer até o dia 14 de novembro, onde os beneficiários nascidos entre janeiro e agosto já tiveram o saque liberado, restando o calendário para os nascidos de setembro a dezembro.

Calendário do FGTS Emergencial

O calendário de pagamentos do FGTS Emergencial, assim como o calendário do auxílio emergencial foi definido conforme o mês de nascimento do trabalhador, onde os nascidos em janeiro recebem primeiro e os nascidos em dezembro por último.

Veja o calendário à seguir

O cronograma de pagamentos do saque emergencial do FGTS foi estabelecido conforme o mês de nascimento do trabalhador. Os últimos que poderão sacar o benefício são os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro.

Confira o calendário completo a seguir:

Mês de nascimentos Crédito em poupança social digital Saque em espécie ou transferência para outras contas

Janeiro 29/06/2020 25/07/2020

Fevereiro 06/07/2020 08/08/2020

Março 13/07/2020 22/08/2020

Abril 20/07/2020 05/09/2020

Maio 27/07/2020 19/09/2020

Junho 03/08/2020 03/10/2020

Julho 10/08/2020 17/10/2020

Agosto 24/08/2020 17/10/2020

Setembro 31/08/2020 31/10/2020

Outubro 08/09/2020 31/10/2020

Novembro 14/09/2020 14/11/2020

Dezembro 21/09/2020 14/11/2020

É importante lembrar que, caso não ocorra nenhuma movimentação do saque do FGTS Emergencial no aplicativo Caixa Tem até o dia 30 de novembro, o valor será devolvido para a conta do Fundo de Garantia do Trabalhador, sem qualquer tipo de perda e com correção.

Você pode consultar as datas de saque e demais informações sobre o FGTS Emergencial pelos seguintes canais de atendimento:

FGTS: Pelo aplicativo FGTS ou no site fgts.caixa.gov.br;

Caixa: Pelo Internet Banking ou Central de Atendimento Caixa, pelo telefone 111, opção 2.