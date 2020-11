Jornalista da Record é encontrado vendado e com as mãos amarradas após ter sido sequestrado

O jornalista Romano dos Anjos, de 40 anos, sequestrado da própria casa, foi encontrado vivo na região do Bom Intento, zona Rural de Boa Vista, na manhã desta terça-feira (27). A informação foi divulgada pelo Secretário de Segurança Pública, Edison Prola.

Romano dos Anjos estava em casa, jantando com a esposa, quando bandidos encapuzados e armados invadiram o imóvel, por volta de 20h40 dessa segunda-feira (26), no bairro Aeroporto, zona Oeste.

O jornalista foi encontrado com os olhos vendados e estava com as mãos e os pés amarrados, informou o coronel Miramilton de Souza, subcomandante da Polícia Militar de Roraima. Ferido, ele foi levado ao pronto socorro do Hospital Geral de Roraima (HGR).

“Ele foi achado por um funcionário da Roraima Energia que estava fazendo uma medição em uma área rural, na segunda ponte do Bom Intento. Ele foi achado com os braço e pernas amarrados. Estava machucado, consciente, mas um pouco abalado”, disse o coronel, que acompanhou a chegada de Romano no HGR.

Romano foi transportado ao hospital em uma ambulância dos Bombeiros. Os militares usaram uma manta térmica no atendimento. Uma foto que circula nas redes sociais mostra o jornalista dentro da ambulância, sorrindo em uma selfie com o delegado geral da Polícia Civil, Herbert Amorim.

Romano dos Anjos foi atendido na ambulância dos Bombeiros após ter sido encontrado — Foto: Bombeiros/Divulgação

No HGR, ele deve fazer exames de raio x para identificar se fraturou algum membro. O jornalista relatou aos médicos que foi bastante agredido com pedaços de pau.

Romano foi sequestrado em casa e levado no próprio carro. Minutos depois, o veículo foi encontrado à margens da BR-174, sentido Norte, antes da ponte do Rio Cauamé.

O aparelho celular de Romano, também levado no crime, foi achado pela polícia em um terreno baldio e estava com as informações apagadas.

O jornalista é apresentador da TV Imperial, afiliada à Rede Record em Roraima. Ainda na noite de segunda a Sesp divulgou que, após o sequestro, acionou o serviço de inteligência para apurar o crime.