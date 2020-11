Incêndio atinge Hospital Federal de Bonsucesso no Rio de Janeiro

Um incêndio de grandes proporções atinge, na manhã desta terça-feira (27), um dos prédios do Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Cerca de 200 pessoas foram tiradas do local após evacuação e estão no estacionamento. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMERJ), as chamas se iniciaram às 9h50 e, até às 11h30, não havia informações de feridos. Cinco quartéis estão envolvidos na ação para tentar controlar as chamas. Por dia, cerca de 2 mil pessoas passam pelo local. As informações preliminares são de que o fogoo teria começado no subsolo.

Mais informações em instantes.