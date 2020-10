Homem que saiu para trabalhar na zona rural está desparecido em Cruzeiro do Sul

Antônio Sisnando da Silva Pimentel, de 28 anos de idade, saiu do bairro do Remanso, onde reside, para fazer um trabalho plantando manivas no Ramal do Tarci, ligado ao Ramal 3 na BR 364 na segunda-feira (19), ele saiu acompanhado de um homem que é filho do proprietário das terras onde a plantação seria feita.

Segundo o irmão do desaparecido, José Francisco da Silva Pimentel, Antônio estava na casa dos empregadores quando informou ao patrão que um indivíduo estava querendo matá-lo, saindo então da casa onde estava hospedado e adentrando em uma mata nas proximidades.

A família foi informada do acontecido e na quarta-feira (21) solicitou junto ao Corpo de Bombeiros que buscas fossem realizadas no local. A corporação atendeu prontamente ao chamado, mas a equipe não teve sucesso. As buscas foram realizadas por dois dias na região e os bombeiros não encontraram vestígios.

O comandante do Corpo de Bombeiros, Sandson Ferreira, informou que o desaparecido havia feito uso de uma medicação, “Segundo os militares que foram ao local, Antônio teria tomado um remédio para dor de cabeça e a partir daí começou a alucinar que estava sendo perseguido, passou a noite tendo essas alucinações e quando amanheceu o dia, desceu da casa do senhor onde estava hospedado e entrou na mata”, disse o comandante.

Até o momento o homem não foi encontrado.