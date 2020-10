Datena é internado e passa por cirurgia após sentir dores no peito: ‘Plena recuperação’

Após sentir dores no peito, José Luiz Datena deu entrada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, neste domingo. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o jornalista, de 63 anos, explicou que passou por um procedimento cirúrgico e garantiu aos fãs que já está em ”plena recuperação”.

”Hoje eu dei entrada no hospital Sirio Libanes com umas dores no peito, passei por procedimentos e saí agora há pouco do centro cirúrgico. Estou em plena recuperação”, explicou o apresentador do ”Brasil urgente” sem dar detalhes sobre o tratamento.

Deitado na cama do hospital, o jornalista ainda lembrou que ”luta contra todo tipo de doença” e agradeceu aos médicos que cuidaram dele: ”Eu já luto contra todo tipo de doença há muito tempo e graças a Deus e dos homens influenciados por ele tenho vencido essa batalhas”.

O apresentador ainda lamentou as mortes pela pandemia do novo coronavírus e desejou saúde a todos: ”Saúde a todos vocês, meus pêsames a quem tem perdido vidas durante a pandemia. E esperança é a palavra. Agradeço o carinho”